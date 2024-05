Paștele a fost, dintotdeauna, și un prilej de petrecere pentru romani. De-a lungul timpului, modul de sarbatorire a variat, in funcție de vremuri și de imprejurari. Despre cum se intamplau lucrurile in anii 1880, in Capitala, ne povestește Constantin Bacalbașa, in lucrarea sa ”Bucureștii de altadata”. Obiceiul era ca poporul, de Paști, sa petreaca in […] The post Petrecere de Paști, in București, acum 150 de ani appeared first on Puterea.ro .