A scăzut apetența pentru chirurgie, terapie intensivă, avertizează ministrul Rafila A scazut apetența pentru specialitațile grele, (chirurgie, terapie intensiva etc,), dar avem o responsabilitae in ceea ce privește dezvoltarea sistemului de sanatate, subliniaza ministrul Santații, referitor la medicii rezidenți. ”Avem o problema legata de pregatirea lor, de atragerea lor. Sigur ca putem sa punem la punct un mecanism financiar, dar aici mai e o problema […] The post A scazut apetența pentru chirurgie, terapie intensiva, avertizeaza ministrul Rafila appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apetența pentru specialitațile grele in medicina, foarte cautate anterior, a scazut. Absolvenții cauta alte tipuri de specialitați acum, spune Rafila: „Avem totuși o responsabilitate in ceea ce privește dezvoltarea sistemului de sanatate in Romania”.

- Dupa mai bine de cinci ani de lupte birocratice, lipsuri financiare, negocieri la sange, planuri, strategii, munca voluntara și multa dedicație, primul spital pentru copiii oncologici, construit din banii romanilor, și-a deschis porțile.

- Tuberculoza multidrogrezistenta este o problema sensibila, care preocupa autoritațile din Romania, OMS și Comisia Europeana, Ministerul Sanatații straduindu-se sa asigure medicația și complianța la tratament, afirma ministrul Rafila. ”Problema tuberculozei multidrogrezistenta, care preocupa deopotriva…

- Inimile copiilor pot fi operate in Romania de maxim 10 medici specialiști in chirurgie cardiovasculara pediatrica, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In maxim 10 ani, Romania ar putea sa dobandeasca autonomie in ceea ce privește aceste intervenții. Intrebat, miercuri, cați medici de chirurgie…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi s-a intalnit sambata, la Munchen, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, in marja unei conferințe de securitate umbrite de razboiul din Ucraina . Intr-o postare pe reteaua X, oficialul ucrainean a spus ca au discutat despre „relațiile bilaterale, comerț și necesitatea…

- La Dialogurile Puterii, ministrul Mediului, Mircea Fechet, iși propune sa rezolve problemele cetațenilor cu Urșii Carpatini. Din poarta-n poarta, Ursul Carpatin, prin parcuri, rezervații, la deal și la campie, in curțile oamenilor, doar plimbat, dar nu suficient ca noi, oamenii, sa ne simțim in siguranța.…

- Patru romani reveniți recent din Zanzibar au fost diagnosticați cu malarie, unul fiind internat in stare grava la terapie intensiva, in Spitalul ”Victor Babeș” din București, a anunțat managerul acestei unitați medicale. In legatura cu acești pacienți, dr. Simin Florescu, managerul Spitalului ”Victor…

- Ministrul de Interne , Catalin Predoiu, a luat parte la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Cu ocazia lansarii acestei platforme, oficialul a atras atentia precizand ca la nivel european intra cantitati mari de droguri. „Am participat astazi…