Atenție! Pacienți cu rujeolă, la terapie intensivă! Deși s-a crezut ca epidemia de rujeola va batea in retrgere, dimpotriva, crește numarul cazurilor și unii pacienți cu acest diagnostic au nevoie de asistența medicala in terapie intensiva. Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, spune ca zilnic la unitatea de primiri urgențe se prezinta zeci de persoane […] The post Atenție! Pacienți cu rujeola, la terapie intensiva! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A scazut apetența pentru specialitațile grele, (chirurgie, terapie intensiva etc,), dar avem o responsabilitae in ceea ce privește dezvoltarea sistemului de sanatate, subliniaza ministrul Santații, referitor la medicii rezidenți. ”Avem o problema legata de pregatirea lor, de atragerea lor. Sigur ca…

- Medicii sunt ingrijorați, deoarece zilnic zeci de cazuri de rujeola, majoritatea copii, sunt inregistrate la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat directorul medical al acestui institut, medicul Adrian Marinescu. ”Intr-adevar, situația privind rujeola a devenit mai mult decat…

- ”Din pacate, in fiecare sezon e gripa vedem astfel de cazuri severe și ca pot exista complicații inclusiv la oamenii tineri, care pot face forme fulminante. Trebuie sa ințelegem ca trebuie sa avem partea de prevenție și vaccinare, este foarte important.Din pacate, evoluția gripei este imprevizibila.…

- ”Din pacate, in fiecare sezon e gripa vedem astfel de cazuri severe și ca pot exista complicații inclusiv la oamenii tineri, care pot face forme fulminante. Trebuie sa ințelegem ca trebuie sa avem partea de prevenție și vaccinare, este foarte important.Din pacate, evoluția gripei este imprevizibila.…

- Un barbat diagnosticat cu malarie, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș” din București, a decedat. In ultimele 24 de ore, aici au mai fost internați doi pacienți cu malarie. Anunțul despre acest deces vine dupa ce oficial s-a constatat ca tot malaria este cauza…

- Patru romani reveniți recent din Zanzibar au fost diagnosticați cu malarie, unul fiind internat in stare grava la terapie intensiva, in Spitalul ”Victor Babeș” din București, a anunțat managerul acestei unitați medicale. In legatura cu acești pacienți, dr. Simin Florescu, managerul Spitalului ”Victor…

- 4 cazuri de malarie severa au fost inregistrate in Romania, la romani care au calatorit recent in Zanzibar. Unul dintre ei se afla in stare grava. Este internat la terapie intensiva, a anunțat managerul Spitalului Victor Babeș. Doi dintre pacienți au fost externați, insa ceilalți se afla in continuare…

- Suntem la un pas de epidemia de gripa. Dovada datele oficiale din ultimele doua saptamani și faptul ca medicii spun ca numarul cazurilor de gripa va continua sa creasca. Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), intre 15 și 21 ianuarie, in țara noastra, gripa a provocat 18 decese,…