In perioada 24-30 aprilie 2024 are loc Saptamana Europeana a Vaccinarii, in cadrul careia atenție este concentrata asupra rujeolei, care poate provoca chiar decese. Avertismentul vine pe fondul creșterii numarului de cazuri de rujeola, infecție ce poate fi prevenita prin vaccinare. Medicul Herve Hass, șeful secției de Neonatologie Pediatrica din cadrul Centrului Spitalului Princess Grace, […] The post Saptamana Europeana a Vaccinarii. Atenție! Rujeola ucide! appeared first on Puterea.ro .