Atenționare de la Apă Ilfov: Protejați instalațiile împotriva înghețului! Iarna nu-i ca vara, iar temperaturile reci pot da batai de cap instalațiilor de apa și aparatelor de masura. Din acest motiv, instalațiile de apa trebuie protejate impotriva inghețului. Apa Ilfov ne invața cum anume sa o facem. Inghețul are un impact colosal asupra instalațiilor neprotejate termic, cauzand defectarea contorului de branșament și imposibilitatea utilizarii apei. In continuare, va prezentam cateva soluții perfecte in asemenea situații. In primul rand, abonații trebuie sa ia masuri pentru protejarea instalațiilor de apa și a caminelor de apometru. Pentru aceasta este necesar ca toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

