Stiri pe aceeasi tema

- Un medic oncolog de top mondial care s-a imbolnavit de forma deosebit de agresiva de cancer cerebral - glioblastom - și-a șters orice urma de tumoare folosind un tratament experimental, bazat pe propriile cercetari.

- Intr-o epoca in care tehnologiile emergente redefinește tratamentele medicale, o descoperire remarcabila ar putea schimba fundamental modul in care abordam cancerul. Cercetatorii de la Centrul Internațional pentru Cancer Ludwig au dezvoltat un instrument bazat pe inteligența artificiala (IA) revoluționar,…

- Dupa o perioada dificila marcata de diagnosticul de cancer la colon, celebrul cantareț Dan Ciotoi revine triumfator, declarand ca a invins boala. La finalul anului trecut, artistul a fost diagnosticat cu o forma severa de cancer, fiind nevoit sa suporte trei intervenții chirurgicale in ultimele luni.…

- Robotica ar putea fi folosita, in curand, pentru a diagnostica și a elimina cancerul pulmonar intr-o singura intervenție, ceea ce reprezinta o speranța pentru pacienți. Profesorul Pallav Sharh, medic consultant pneumolog la Spitalul Royal Brompton din Londra, a anunțat ca echipa sa ”in general, obține…

- Regele Charles al Marii Britanii va reveni saptamana viitoare la indatoririle publice pentru prima data de cand a fost diagnosticat cu cancer. Acesta face progrese bune in urma tratamentului și a unei perioade de recuperare, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Deși Charles a continuat sa…

- Regele Charles iși va relua indatoririle publice dupa progresele inregistrate in tratamentul impotriva cancerului. Regele Charles al Marii Britanii va relua treptat angajamentele publice in urmatoarele saptamani, dupa ce a facut progrese incurajatoare in tratamentul impotriva cancerului, a anunța…

- Daca limfocitele T-Helper pot fi antrenate in laborator pentru a lupta impotriva cancerului, de ce nu ar exista un factor imun și contra propagandei, cancerul social ce nepadește corpul public? Imunologii și geneticienii de la Universitatea Standford din California cerceteaza de mai mulți ani activitatea…

- Metalurgistul Cugir, a 4-a victorie in amicale, 6-0 cu CIL Blaj! Raica, gol la debut in „roșu-albastru” Metalurgistul Cugir a obținut a 4-a victorie in amicale, din tot atatea jocuri, 6-0 (3-0) cu CIL Blaj! Impotriva primei clasate din cel de-al 4-lea eșalon au punctat Bura, P. Pacurar, E. Campean…