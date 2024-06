Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au emis duminica, 30 iunie, o atenționare de calatorie in Turcia și Grecia. Turiștii sunt avertizați ca in zonele menționate sunt zeci de incendii de vegetație. Romanii care au probleme sunt sfatuiți sa ceara ajutorul ambasadelor și consulatelor Romaniei.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Turcia ca in cursul zilei de 29 iunie 2024, au fost inregistrate 44 de focare de incendii pe teritoriul acestei tari, 30 dintre acestea in zonele rurale si 14 in zone…

- MAE, atenționare de calatorie. Bulgaria: Sunt preconizati timpi mari de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, pentru perioada 21 – 24 iunie, sunt preconizati timpi mari de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera bulgare, cu precadere…

- Incendii masive de vegetație se manifesta in Grecia și Turcia, din cauza caniculei. Un foc pus intenționat a dus la evacuarea a doua localitați de langa Atena. Cinci persoane au fost ucise și alte zeci sunt ranite in Turcia.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Republica Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale 30 aprilie 6 mai 2024 , se preconizeaza inregistrarea…

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Grecia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca, miercuri, 17 aprilie, au loc greve in sectorul transportului public, la nivel national, fiind așteptate perturbari majore in circulatia mijloacelor de transport in comun.Greva…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice și al Protecției Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 - risc foarte mare de incendiu.