- Iarna pune stapanire pe jumatate de țara, iar circulația pe șosele și drumurile naționale se desfașoare in condiții dificile, conform centrului Infotrafic al Poliției Romane. Centrul Infotrafic a transmis joi dimineata ca se circula in general pe un carosabil umed, cu precipitatii sub forma de ploaie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, un cod galben de intensificari ale vantului care vizeaza 26 județe din vestul, centrul și nordul țarii. Atenționarea meteo este valabila de duminica, de la ora 10.00, pana luni, la ora 2.00.Vizate de atenționarea cod galben de vreme extrema…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și zona montana, precum și local in Muntenia și Moldova. 21 de județe vor fi sub avertizarea meteo de vineri, de la ora 10.00, și pana sambata dimineața. In cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei…

- ”La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 331.027.626,13 lei pentru 71 de teatre, opere si filarmonici din 47 de localitati, care functioneaza in subordinea autoritatilor locale din 34 de judete”, anunta ministerul. …