Unde mâncăm tradiţional. Traseul gastronomiei românești pe platforma România Atractivă Romanii dornici sa-și exploreze țara au acum posibilitatea de a urma un traseu al gastronomiei romanești, unde pot savura gusturile autentice ale regiunilor noastre. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat lista județelor incluse in acest traseu. Platforma Romania Atractiva , un proiect major de promovare a turismului cultural, a fost lansata de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Susținuta prin Planul Național de Redresare și Reziliența, aceasta inițiativa propune 12 rute tematice care traverseaza 35 de județe, oferind vizitatorilor șansa de a explora 275 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

