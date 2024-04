Avertizările meteorologilor. Vor afecta, treptat, întreaga ţară Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vant si vijelii, care vor afecta, incepand de luni seara, treptat, intreaga tara. Astfel, pentru intervalul 1 aprilie, ora 20:00 – 2 aprilie, ora 8:00, a fost publicata o atentionare Cod galben potrivit careia vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, Oltenia, jumatatea vestica a Transilvaniei si in Maramures, cu viteze de 55…65 km/h si pe arii restranse 70 km/h, iar in a doua parte a noptii va avea aspect de vijelie. In Carpatii Occidentali si in Carpatii Meridionali, la altitudini mari,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatatea de vest a țarii se va afla, de luni seara pana marți dimineața, sub o atenționare cod galben de intensificari ale vantului și vijelii. De marți, vantul puternic va afecta intreaga țara, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a emis un cod portocaliu pentru nordul, centrul…

- Eveniment Vant puternic in toata țara / Avertizari Cod galben și Cod portocaliu aprilie 1, 2024 09:35 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteorologice, una dintre ele Cod portocaliu, fenomenele vizate fiind de intensificari susținute ale vantului. Intervalul…

- Astfel, de luni seara, de la ora 20 si pana marti la ora 8, jumatate de tara intra sub cod galben de vijelii si instensificari ale vantului. In intervalul menționat vantul se va intensifica treptat in Banat, Crișana, Oltenia, jumatatea vestica a Transilvaniei și in Maramureș, cu viteze de 55...65 km/h…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a publicat lista celor 74 de locații cu RADARE FIXE din Romania. Printre acestea se numara și unul in Maramureș, pe DN18, in zona Moisei. Asta deși inițial s-a spus ca in județ vom avea mai multe zone unde vor exista radare fixe.…

- Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, perchezitiile domiciliare au loc in judetele Mures, Galati, Brasov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, dar si in municipiul Bucuresti."Actiunea are loc in cadrul unui dosar de urmarire…

- Percheziții in aceasta dimineața in 15 județe din țara printre care și Cluj, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

- Polițiștii mureșeni efectueaza, in aceasta dimineeața, 60 de percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscala. Peerchezițiile sunt in județele: Mureș, Galați, Brașov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iași, Botoșani, Timiș, Salaj, Satu Mare, Bihor, municipiul București. In…