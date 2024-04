Alertă meteo de vijelii. Anunțul ANM Meteorologii avertizeaza cu privire la schimbarea brusca a vremii. Astazi, 1 aprilie, temperaturile maxime ajung la 32 de grade la umbra pe timpul zilei, spre seara apar vijeliile, care vor fi si mai puternice marti, 2 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe informari privind primele doua zile ale acestei saptamani. Incepand cu ora 20 a zilei de luni, 1 aprilie, si pana marti la ora 20, a fosr emis cod galben de vijelii si instensificari ale vantului. In acest interval vantul se va intensifica treptat in Banat, Crișana, Oltenia, jumatatea vestica a Transilvaniei și in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

