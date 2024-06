Bacalaureat 2024: Peste 5.000 de candidati inscris la nivelul judetului Constanta Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2024, debuteaza astazi, 17 iunie 2024, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare in limba romana.La nivelul judetului Constanta au fost desemnate 51 de centre pentru sustinerea acestor probe de competente de catre cei 5002 de candidati inscrisi. Calendarul examenului national de bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2024 este urmatorul: 3 7 iunie 2024 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen 17 19 iunie 2024 Evalua ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Potrivit datelor inregistrate si furnizate de comisiile judetene comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidati 119.000 din promotia curenta si 15.000 din seriile anterioare sunt asteptati sa sustina examenul in aceasta sesiune toate probele sau, in functie de rezultatele obtinute…

- Calendarul complet al acestei sesiuni arata astfel:17-19 iunie - evaluarea competențelor ligvistice de comunicare orala la Limba Româna;19-20 iunie - evaluarea competențelor ligvistice de comunicare orala în limba materna;19-21 iunie - evaluarea competențelor digitale;25-27 iunie - evaluarea…

- "Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului. Aceste competente, pentru a putea fi recunoscute si in tara, dar si de catre partenerii nostri europeni, trebuie sa fie garantate. De aceea subiectele nu variaza, dar variaza mijloacele de sprijin pentru ca acei copii care au cerinte…

- Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat, așa-zisul „bac al olimpicilor” va avea loc in perioada 7 mai – 4 iunie, potrivit ordinului Ministerului Educației publicat recent in Monitorul Oficial. Candidații se pot inscrie in perioada 7 – 10 mai. Aceasta sesiune este dedicata absolvenților de liceu…