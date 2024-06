Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Vola.ro, 99% dintre respondenți spun ca au in plan o calatorie anul acesta, iar 67% dintre cei aceștia spun ca vor pleca in vacanța in urmatoarele 3 luni. Principalele țari in care iși vor petrece romanii concediul de vara sunt Spania, Italia, Romania, Grecia…

- Vica Blochina a lasat pentru un timp televiziunea și s-a reorientat. Prezentatoarea TV este pasionata de tot ce inseamna numerologie și a inceput sa ia lecții de la specialiști din Rusia. Fosta prezentatoare TV a dezvaluit cati bani cheltuie pe cursuri.„In studiu. Invaț foarte mult. Pentru mine, școala,…

- Horațiu Moldovan (26 de ani), portarul lui Atletico Madrid și al naționalei Romaniei, are o relație de iubire cu Aza Gabriela. Tanara locuiește mai mult la Madrid, iar in ultima perioada a devenit extrem de cunoscuta și in Serbia Dupa ce melodia lui Ionuț Cercel, „Made in Romania” a devenit hit in Italia,…

- Un barbat din Prahova și-a dus iubita in Italia, unde a constrans-o sa practice prostituția, obligand-o, din Romania, sa ii comunice numarul de clienți și sa ii trimita sumele de bani obținute. Cand femeia a refuzat, barbatul a amenințat-o cu acte de viol

- Dovezile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca Daniel Stanciu iși scoate iubita numai in locuri exclusiviste! Așa arata viața de fost director sportiv. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini…

- Sore adora sa calatoreasca, așa ca, in ultima perioada, a fost plecata mai mult in vacanța. Dupa ce, la jumatatea lunii martie a fost in Italia, alaturi de noul partener, artista și-a facut, din nou, bagajele și a dat Romania pe o destinație preferata de iubitorii sporturilor de iarna.

- Liviu Guța și Madalina au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar ea i-a calcat pe urme manelistului. Insa, relația lor a luat sfarșit, iar acum se pare ca cea numita ”Beyonce de Romania” are un nou iubit! Iata cu cine l-a inlocuit pe Nicolae Guța!