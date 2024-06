Stiri pe aceeasi tema

- Scorul foarte bun obținut de UDMR la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 a scos in evidența și o situație surprinzatoare și totodata inedita dintr-un oraș unde nu exista niciun locuitor maghiar. La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, UDMR-ul condus de Hunor Kelemen a obținut 6,53%,…

- Surprizele nu mai contenesc sa curga: un 'baron' PSD, primar din '90, a pierdut alegerile la o diferența de 5 voturi in fața unei femeiPrimarul PSD din comuna damboviteana Salcioara, Valentin Pirvu, aflat in functie din 1990, a pierdut, la alegerile de duminica, la cinci voturi diferenta fata de contracandida…

- Primarul unei localitați din județul Gorj, in funcție de peste trei decenii, pierde alegerile la doua voturi diferența. Emil Catanoiu (PSD), primar in localitatea Capreni, județul Gorj, a pierdut alegerile la doua voturi in fața candidatului AUR, Radu Bardacel, potrivit Viața Gorjului. „Am caștigat…

- Astfel, la Provița de Sus, Ovidiu Movileanu a strâns 61,80% (678 voturi din 1.097 valabil exprimate), în vreme ce ocupantul locului secund, Florin Voiculescu, de la Alianța Dreapta Unita, a adunat 34,64% (380 voturi).La Provița de Jos, Ionuț Bocioaca l-a învins pe Danuț Crețu (AUR)…

- In cele 571 de sectii de votare din judetul Mures sunt asteptati duminica la urne 469.664 de alegatori pentru a-si exprima optiunea in alegerile pentru Parlamentul European si pentru autoritatile administratiei publice locale. "Numarul total al buletinelor de vot este de 517.481 pentru alegerile europarlamentare…

- Pentru alegerile Europarlamentare din 9 iunie 2024, in Republica Moldova vor fi organizate 52 de secții de votare pentru cetațenii romani care doresc sa iși exercite dreptul la vot, transmite MOLDPRES citat de stiripesurse.md

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, prin Misiunile Diplomatice si Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate, 915 sectii de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Cele mai multe vr fi organizate in Italia (150 de sectii), Spania (147 de sectii) și Marea Britanie…

- Consiliul Politic National al PNL a aprobat, duminica, alianta electrorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare si fuziunea cu ALDE. PNL a facut publice acum deciziile luate in Consiliul Politic Național, care s-a intrunit in ziua de duminica, 24 martie. Astfel, liberalii au anunțat ca au fost luate…