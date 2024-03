Armata israeliană efectuează o operațiune la spitalul al-Chifa Armata israeliana a anunțat ca efectueaza o operațiune la spitalul al-Chifa din orașul Gaza, relateaza Agerpres.ro. Soldații „desfașoara in prezent o operațiune țintita in zona spitalului al-Chifa”, se precizeaza in comunicat. „Operațiunea se bazeaza pe informații care indica utilizarea spitalului de catre teroriști Hamas de rang inalt”. La fața locului, martori oculari au confirmat „operațiuni Citeste articolul mai departe pe noi.md…

