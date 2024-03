Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat ca efectueaza o operațiune la spitalul al-Chifa din orașul Gaza, relateaza Agerpres.ro. Soldații „desfașoara in prezent o operațiune țintita in zona spitalului al-Chifa”, se precizeaza in comunicat. „Operațiunea se bazeaza pe informații care indica utilizarea spitalului de…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a declarat ca nu are informatii ca aceasta locatie ar fi fost tinta unui bombardament. Armata a anuntat mai tarziu ca zeci de persoane au fost ranite dupa ce s-au impins si s-au calcat in picioare in momentul in care camioanele cu ajutor umanitar au sosit…

- Armata iordaniana a efectuat o serie de lansari aeriene de ajutoare umanitare, alimente si alte provizii „direct catre populatia palestiniana” din Fasia Gaza asediata, inclusiv cu un avion al armatei franceze, informeaza Agerpres. Fortele iordaniene au efectuat „patru lansari aeriene care au transportat…

- Armata israeliana a anunțat ca efectueaza „o operațiune precisa și limitata” in interiorul spitalului Nasser din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza intrucat luptatori Hamas se ascund in interiorul facilitații medicale, iar in interior ar putea fi inclusiv ostatici israelieni, relateaza BBC și…

- O serie de lovituri aeriene israeliene in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP, citat de Agerpres.Aceste…

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, preluat de News.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci camere…

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru "orice scenariu", la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii islamiste palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Fortele…