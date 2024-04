Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana si-a retras in noaptea de sambata spre duminica toate trupele din sudul Fasiei Gaza, pastrand in enclava doar o brigada, a declarat duminica pentru EFE o sursa militara. Retragerea se produce dupa patru luni de lupte in zona Khan Yunis si in momentul in care se implinesc sase luni…

- Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza controlata de Hamas anunta luni ca armata israeliana si-a retras tancurile de la Spitalul Al Shifa, cel mai mare din enclava asediata, si ca a descoperit in acest spital zeci de cadavre, relateaza AFP. Armata israeliana, care a lansat in urma cu doua saptamani…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a indemnat duminica Israelul si miscarea palestiniana islamista Hamas sa accepte concesii in cadrul negocierilor care au loc in Qatar cu privire la razboiul din Gaza si sa convina asupra unui armistitiu, informeaza dpa. Semiluna rosie palestiniana a…

- Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au ucis mai multi combatanti islamisti Hamas in Fasia Gaza, printre care unii in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei palestiniene, a anuntat duminica dimineata armata israeliana.

- Armata israeliana (IDF) a recunoscut joi ca la inceputul saptamanii a exhumat cadavre dintr-un cimitir din Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, si le-a evacuat in Israel, pentru a vedea daca sunt ramasitele ostaticilor rapiti de Hamas in timpul atacurilor teroriste din 7 octombrie, relateaza CNN.CNN spune…

