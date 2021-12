Ariana Grande face echipa cu Kid Cudi pentru noul single “Just Look Up”

Stiri pe aceeasi tema

- Ed Sheeran și Elton John fac echipa pentru a oferi fanilor o noua melodie de sarbatori pe care sa o adauge in playlisturile lor festive. Dupa ce au dat un teasing care anunța lansarea piesei de Craciun, muzicienii englezi au anunțat luni (29 noiembrie) ca noua lor piesa „Merry Christmas” va fi lansata…

- Astazi, 19 noiembrie, Alex Parker a lansat piesa perfecta pentru sezonul de sarbatori, pe care o vei asculta cu siguranța pe repeat in aceasta perioada magica: Home Alone (Macaulay Culkin)! “A sosit timpul sa scot una dintre piesele mele preferate! “Macaulay Culkin” a fost compusa de mine si Marius…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- Golani revin in forța cu o noua piesa și cu un nou videoclip. Vorbim aici de piesa “Strazile” in colaborare cu Marko Glass și Bvcovia. Piesa este despre viața din cartiere și stilul de viața aferent. Artiștii canta despre iubirea pe care o au pentru apropiați și motivația de a evolua, de a-și depași…

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare. Iar de administrarea…

- Dupa ultima sa colaborare de succes alaturi de Carla’s Dreams pentru piesa ”N-aud”, EMAA revine cu un nou single – ”Sufletu’ Imun”, o piesa personala, unde versurile te vor purta departe de agitația zilelor, de gandurile apasatoare, lasand in urma lor doar starile de bine. ”Sufletu Imun” reprezinta,…

- Dupa o lunga perioada de timp in care am putut doar sa speram la experiența unui festival, la vibe-ul nopților lungi și pline de muzica, anul acesta am putut sa retraim acele momente. Noul single The Motans – „A mea” este pregatit sa pastreze toate aceste experiențe in versuri, motiv pentru care videoclipul…