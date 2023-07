Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana HiSky continua sa depașeasca recorduri in rata de creștere a numarului de pasageri. 537 de mii de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparație, in primele șase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de…

- Negociatorii UE au ajuns la un acord menit sa duca la cresterea productiei de munitie si rachete destinate Ucrainei, a anuntat presedintia spaniola a Consiliului UE vineri dimineata, relateaza dpa.

- WhatsApp Business, versiunea dedicata companiilor a celei mai populare aplicatii de chat, a depasit pragul de 200 de milioane de utilizatori pe luna, anunta Meta. De la ultimul anunt oficial, din iulie 2020, cand avea 50 de milioane de utilizatori pe luna, numar de utilizatori ai produsului a crescut…

- Conducerea portului Constanta vrea sa acorde printr-o procedura total netransparenta o importanta suprafeta de teren din port unei companii controlate de un oligarh rus, Safin Rishat. La pachet vine inclusiv prelungirea mandatului actualului director general numit de PSD. Ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- ”Gebruder Weiss Romania, unul dintre principalii jucatori ai pietei locale de transport si solutii logistice, a dat startul constructiei unui nou terminal logistic amplasat in Sud Estul Capitalei, in Popesti Leordeni. Compania a achizitionat in acest sens un teren cu o suprafata totala de 70.000 mp…

- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 62,4 milioane lei in acest an si venituri totale de 2 miliarde lei. Potrivit celui mai realist scenariu, 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar scenariul pesimist arata ca anul 2027 ar fi anul in care rutele ajung profitabile,…

- Compania aeriana TAROM estimeaza pentru 2023 pierderi de 62,4 milioane lei, in scadere fața de anul trecut, si venituri totale de 2 miliarde de lei, iar salariul mediu al unui angajat este 2.120 de euro, conform proiectului de ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al TAROM, pus…

- Numarul total al utilizatorilor care folosesc Spotify a crescut in T1 cu 5% fata de trimestrul anterior si cu 22% fata de acelasi trimestru al anului trecut, ajungand acum la 515 milioane. Cresterea este cu 15 milioane peste ceea ce se astepta compania si reprezinta, conform CEO-ului Daniel Ek, al doilea…