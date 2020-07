Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis ca in noaptea de 25/26 iulie, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politistii statiunii Mamaia, au actionat in zona cluburilor si teraselor din zona Summerland a statiunii Mamaia, pentru verificarea…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE DIN JUDEȚUL VALCEA In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de…

- Premierul Ludovic Orban susține ca daca apare vreun caz de CoVID-19 la vreau elev ca nu se datoreaza interacțiunii de la școala avand in vedere masurile luate au ca scop sa impiedice...

- Proiectul de lege pentru ieșirea treptata din starea de urgența in sanatate la data de 10 iulie va fi prezentat, miercuri, de guvernul francez, noteaza postul de televiziune France 24.Astfel, guvernul francez dorește ca pe 10 iulie sa puna capat starii de urgența sanitara instituita pe 24 martie, in…

- Turistilor care vor ajunge de acum inainte in Maldive li se va cere sa prezinte un certificat medical care sa confirme dovada unui test negativ Covid-19 efectuat cu cel putin 14 zile inainte de sosirea lor.

- Cu siguranta, noul coronavirus exista si poate cauza decese, mai ales in randul unor oameni in varsta. In ciuda acestui pericol, e tot mai puternic sentimentul ca, din varii motive, ni s-au prezentat si niste exagerari grosolane, in ultimele doua luni.

- Ursula von der Leyen a reusit sa uneasca liderii lumii intr-un teledon care a avut ca scop strangerea de fonduri pentru gasirea unui vaccin impotriva COVID-19. Donatiile au ajuns la aproape 7,4 miliarde de euro, anunța MEDIAFAX.„In doar cateva ore, am strans aproape 7,4 miliarde de euro pentru…

- Tratament cu plasma in premiera #covid Linie de productie de antibiotice. Foto: Arhiva/AntibioticeSA. A început tratamentul cu plasma prelevata de la persoane care s-au vindecat de COVID-19. Primul bolnav tratat astfel este internat la secția de Terapie Intensiva a Institutului de Boli…