- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Și bogații se plang de scumpiri. Oana Roman a rabufnit dupa ce a platit 70 de lei pe doar cateva produse și a comparat prețurile de la noi cu cele din alte țari ale UE. „O sa va arat ce am cumparat azi de la un supermarket cu 70 de lei și 48 de bani”, le-a transmis Oana urmaritorilor ei de pe TikTok,…

- Nimeni nu iși dorește sa stea la coada, mai ales daca este printre super-bogații lumii. Cea mai mare nemulțumire a participanților la Forumul Economic Mondial de la Davos saptamana aceasta a fost legata exact de cozile lungi și blocajele care au fost supuși pentru a intra in hotel sau la evenimentele…

- Potrivit unor ziare elvețiene, in zilele in care are loc Forumul de la Davos, in toata, sau aproape toata Elvetia, devine imposibil sa gasești o escorta.Platformele sunt extrem de solicitate, iar serviciile escortelor sunt rezervate cu mult timp in avans. Nu este o noutate. De altfel tema pe care…

- Mario Iorgulescu ramane in Italia, autoritațile romane fiind la a treia incercare de a-l aduce in țara. In tot acest timp ies la iveala noi informații despre cum a reușit sa paraseasca Romania dupa teribilul accident.

- Revelionul este una dintre sarbatorile pentru care suntem dispusi sa scoatem din buzunare sume uriase de bani. In acest an, cele mai scumpe petreceri au loc in Statele Unite, Dubai, sau Marea Britanie, iar bogatii lumii platesc sute de mii de dolari pentru a intra cu fast in Noul An.

- Sorin Bute a descoperit dragostea pentru acest meșteșug in anii studenției. Aflat in Italia, a indragit arta lucrului cu metalul de la maeștrii italieni, iar in anii ce au urmat a cautat sa se perfecționeze in tehnici tradiționale de prelucrare a fierului

- Melodiile Georgiana Lobonț au transformat-o pe frumoasa ardeleanca intr-una din cele mai solicitate vedete ale muzicii populare și de petrecere. Este una din solistele a carei agenda este mereu plina de evenimente, cu caștiguri pe masura renumelui sau, acela de a aduce buna dispoziție oricarei petreceri.…