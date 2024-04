Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a vorbit despre calificarea lui PAOK Salonic in „sferturile” Conference League, in urma „dublei” cu Dinamo Zabreb (0-2/5-1). PAOK Salonic va fi astazi in urna, la tragerea la sorți a „sferturilor” Conference League, urmarea unei calificari spectaculoase reușite in dauna lui Dinamo Zagreb.…

- Liviu Stanescu, autorul cartii ”Am fost la capatul lumii”, a calatorit de-a lungul si de-a latul pamantului trecand prin 105 tari. ”Sa va spun un secret: habar n-am unde este capatul lumii, inca il caut si sper sa-l gasesc candva”, spune, intr-un interviu pentru News.ro, Liviu Stanescu, care se defineste…

- Un roman a facut spectacol la petrecerea extravaganta din Asia, pentru nunta fiului multimiliardarului Mukesh Ambani. Valentin Luca, multiplu campion al jongleriilor cu sticle și pahare, in spatele unui bar, a intreținut invitații.

- Rihanna ar fi primit un onorariu uriaș pentru concertul susținut sambata seara la petrecerea privata organizata inainte de nunta fiului celui mai bogat om din India, Mukesh Ambani. Estimarile vorbesc de sume intre 5 și 9 milioane de dolari. Bogații lumii s-au adunat acolo pentru o petrecere de trei…

- Drumul dintre orașele Deva și Brad, care șerpuiește prin intinsa Țara a Zarandului pe o lungime de peste 30 de kilometri, traversand locuri spectaculoase și facand legatura intre valea Mureșului și valea Crișului Alb, este cunoscut și folosit din timpuri stravechi, dar a fost modernizat abia in ultima…

- Nimeni nu iși dorește sa stea la coada, mai ales daca este printre super-bogații lumii. Cea mai mare nemulțumire a participanților la Forumul Economic Mondial de la Davos saptamana aceasta a fost legata exact de cozile lungi și blocajele care au fost supuși pentru a intra in hotel sau la evenimentele…

- Potrivit unor ziare elvețiene, in zilele in care are loc Forumul de la Davos, in toata, sau aproape toata Elvetia, devine imposibil sa gasești o escorta.Platformele sunt extrem de solicitate, iar serviciile escortelor sunt rezervate cu mult timp in avans. Nu este o noutate. De altfel tema pe care…