Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna ar fi primit un onorariu uriaș pentru concertul susținut sambata seara la petrecerea privata organizata inainte de nunta fiului celui mai bogat om din India, Mukesh Ambani. Estimarile vorbesc de sume intre 5 și 9 milioane de dolari. Bogații lumii s-au adunat acolo pentru o petrecere de trei…

- Rihanna, Bill Gates si Mark Zuckerberg se numara printre celebritatile care participa la o petrecere de trei zile, inainte de nunta, in valoare de 113 miliarde de dolari, organizata de cel mai bogat om din Asia. Sefii globali ai tehnologiei, titanii din industrie, vedete de la Bollywood, artisti…

- Cel mai bogat om din India, Mukesh Ambani, pregatește o nunta extravaganta pentru fiul sau cel mic, Anant Ambani, de 28 de ani. Ziarele din India au dat detalii despre ceremonia in care Anant Ambani se va casatori cu Radhika Merchant, 29 de ani, fiica unei cunoscute familii de oameni de afaceri care…

- Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit pe Liviu cu o super transformare in Rihanna, de data aceasta a decis sa fie echidistanta si sa le faca viata imposibi

- Trei barbați au fost surprinși de un trecator in timp ce lasau caini la marginea unui drum in Poiana Horea, județul Cluj. Ulterior, aceștia au fost identificați de polițiști și amendați.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care se afla intr-o vizita de stat de doua zile in India, a asistat vineri, in a doua zi a vizitei, la o impresionanta parada militara, la New Delhi, cu ocazia marcarii a 75 de ani de la infiintarea Republicii, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Ce prime a incasat fosta conducere a ASF, in anul falimentului Euroins. Fostul președinte Nicu Marcu a primit cea mai mare suma Ce prime a incasat fosta conducere a ASF, in anul falimentului Euroins: fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a beneficiat anul trecut…

- Recent pensionat din magistratura, Cristian Danileț va merge la Banca Naționala a Republicii Moldova, alaturi de Anca Dragu, noul guvernator al instituției, scrie profit.ro citand surse bancare.