- "Incepe Summitul Energiei Nucleare la Bruxelles, cel mai important eveniment global la nivel inalt pentru sectorul nuclear. Este prima ediție și o zi istorica, in care șefi de state din intreaga lume se reunesc pentru a transmite un mesaj clar: lumea are nevoie de energie nucleara — energie sigura,…

- ADVERTORIAL. Unitatea Administrativ-TeritorialAƒ Comuna Dognecea anunE›Aƒ finalizarea proiectului cu titlul aEzAsigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public din Comuna DogneceaaE�, cod SMIS 161592, depus A®n cadrul Programului OperaE›ional…

- Dumitru Chirița, baronul PSD al energiei, a prins iar un scaun important dupa ce a parasit ANRE. Fostul electrician are sprijinul ministrului liberal Burduja. In data de 12 februarie 2024, Consiliul de Administrație al Electrica SA l-a ales pe dl. Dumitru Chirița in calitate de Președinte al Consiliului…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, s-a intors in sala de clasa, la Harvard, insa nu in calitate de student, ci ca vorbitor in cadrul cursului "Energie, tranziție energetica și geopolitica", susținut de profesorul universitar Meghan O'Sullivan. Ministrul a vorbit despre rolul Romaniei in prima linie…

- Ponderea energiei regenerabile folosita in domeniul transporturilor s-a situat, in 2022, la 9,6% in Uniunea Europeana, in crestere cu 0,5 puncte procentuale (pp) fata de 2021 (9,1%), dar cu 0,7 pp sub cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, in 2020 (10,3%), arata datele publicate luni de Oficiul…

- Președintele PNL București, ministrul Sebastian Burduja, a lansat joi, 25 ianuarie, un sondaj online prin care ii invita pe bucureșteni sa iși spuna parerea despre primarul general Nicușor Dan și a spus ce iși dorește pentru București, precizand ca soluția este „calea dreapta, calea liberala”.„M-ați…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a dat asigurari, luni, ca putem trece iarna aceasta cu resursele noastre. Decizia de import-export e una pur comerciala, ceea ce conteaza e ca suntem indepedenți energetic, a subliniat ministrul. Declarațiile au fost facute…