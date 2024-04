Romania a intrat in linie dreapta catre productia de energie eoliana in largul Marii Negre, iar in ritmul impus de proiectul de lege adoptat astazi in Camera Deputatilor, in anul 2032 vom putea avea in Sistemul Energetic National primul MW de energie eoliana produsa offshore, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres.