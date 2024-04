S-a votat o lege importantă pentru energia României! Putem monta mori de vânt în mijlocul mării Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a adoptat astazi, in plen, unul dintre cele mai importante proiecte de lege in domeniul energiei din ultimii ani. Camera Deputaților a adoptat astazi, in calitate de camera decizionala, Legea privind energia eoliana offshore , un proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei. Acest proiect de lege este considerat a fi unul dintre cele mai importante din domeniul energiei din ultimii ani, marcand un pas semnificativ catre o Romanie cu energie sigura, ieftina și verde. Beneficiile majore ale Legii energiei eoliene offshore : Independența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

