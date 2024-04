CFR primește 2,1 miliarde de lei pentru un proiect uriaș CFR are la dispoziție trei ani sa implementeze sistemul de management al traficului pe calea ferata Predeal – București – Constanța. Guvernul aproba azi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Implementarea masurilor necesare funcționarii sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferata Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar”, lucrare de utilitate publica de interes național. Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publica de interes național se realizeaza din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

