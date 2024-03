Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, ministrul energiei Sebastian Burduja declara in fața jurnaliștilor ca nu exista taxa pe soare in Romania, iar acum oficialul spune ca se trece la eliminarea ei. Intr-o postare pe Facebook, ministrul spune ca va sprijini prosumatorii. O alta masura pe care o are in vedere șeful Energiei…

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, același cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare…

- "Razboiul din Ucraina ne-a facut sa constientizam si mai bine ca, pe termen mediu si lung, este esential sa ne indeplinim cat mai bine obiectivele principale ale politicii noastre energetice, si anume obtinerea unei independente energetice cat mai mari in contextul pietei integrate europene, prin cresterea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vrea sa introduca asa numita ”taxa pe soare”, sustin reprezentantii Asociatiei Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie din Romania (APCE).”In ciuda asigurarilor din partea Guvernului, ca nu va introduce asa numita „taxa pe soare”,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a pregatit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor, in ciuda asigurarilor din partea Guvernului ca nu va introduce asa numita „taxa pe soare”, sustin reprezentantii Asociatiei Prosumatorilor si a Comunitatilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incearca de la finalul anului trecut sa rezolve problema incompatibilitatii dintre reglementarile si formatul facturilor la energie electrica si gaze naturale si cele ale sistemului…

- Ministerul Energiei va veni cu propuneri pentru eventuale ajustari ale Ordonantei 27/2022, care instituie schema pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, in urma unei analize tehnice, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la briefingul de la finalul sedintei…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…