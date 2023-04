Analiză: Atentatele din Rusia duc la destabilizarea politică internă Atentatul de duminica din Sankt Petersburg și reacția guvernului Rusiei arata ca atentatele de acest tip au devenit o rutina și ca procesul de adancire a clivajelor interne se va accelera, cu consecințe directe in destabilizarea politica, potrivit unei analize publicate de compania R. Politik. O explozie care a avut loc duminica intr-o cafenea din […] The post Analiza: Atentatele din Rusia duc la destabilizarea politica interna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

