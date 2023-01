Americanii au cheltuit mai puţin în decembrie, chiar dacă un indicator al inflaţiei a scăzut Cheltuielile de consum personal, excluzand alimentele si energia, au crescut cu 4,4% fata de un an in urma, sub ritmul de 4,7% din noiembrie si in conformitate cu estimarea Dow Jones. Aceasta a fost cea mai lenta rata anuala de crestere a cheltuielilor din octombrie 2021. Lunar, asa-numitul PCE de baza a crescut cu 0,3%, respectand si estimarile. Cheltuielile consumatorilor au fost chiar mai mici decat estimarile deja modeste, indicand ca economia a incetinit la sfarsitul anului 2022 si contribuind la asteptarile pentru o recesiune in 2023. Cheltuielile ajustate pentru inflatie au scazut cu 0,2%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

