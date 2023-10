Stiri pe aceeasi tema

- [ad_1] Primarul Capitalei a anuntat ca Politia Locala a dat ieri o amenda proprietarului din Parcul IOR, in suma de 35 de milioane de euro. Edilul a felicitat Politia Locala a municipiului Bucuresti pentru aceasta decizie si a precizat ca in sfarsit se comport ca o autoritate care apara interesele cetatenilor.…

- In timp ce majoritatea romanilor se plang de pensii prea mici, exista și persoane in Romania care incaseaza lunar sume incredibil de mari. Cea mai mare pensie bruta este de 95.423 de lei, in timp ce a doua ajunge la 71.147 de lei. Romania continua sa fie o țara extremelor in condițiile unor discrepanțe…

- 5.800.000 euro a platit Ministerul Sanatații pentru 30 milioane de pastile de iod pe care nu le vrea acum nimeni. Au fost comandate cand se vorbea de posibilitatea unui atac nuclear al Rusiei. Doar 1.000.000 au ajuns la romani. Restul zac in continuare in farmacii sau in depozite. 6 milioane de euro…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF a identificat „un mare retailer din domeniul comerțului de bunuri cu ridicata și cu amanuntul” care nu respecta cota de adaos maxima de 20%, existand situații in care a rezultat un adaos de peste 42%. Inspectorii antifrauda au verificat prețurile…

- Un sofer din judetul Suceava a fost prins de poliție conducand un autoturism in timp ce avea peste 1,8 mg/l alcool pur in aerul expirat, adica aproximativ 3,6 la mie alcool in sange. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…

- Milioane de șoferi romani ar putea fi nevoiți sa obțina un alt tip de permis de conducere pentru a se putea urca la volanul autoturismelor pe care le dețin, potrivit Politico. Europarlamentarul francez Karima Delli iși dorește sa introduca un nou permis pentru conducerea SUV-urilor. Aceste autoturisme…

- Dumitru Buzatu a fost retinut de procurorii DNA dupa ce a fost prins in flagrant, vineri seara, cu peste un milion de lei. Președintele PSD a anunțat imediat dupa flagrantul DNA ca a convocat o ședința urgenta pentru excluderea lui Buzatu din partid. Presedintele Consiliului Judetean Vaslui a fost retinut…

- The European Union should take steps to stop the waste of solar energy and limit negative pricing in order to encourage investment, according to renewable energy groups, according to Bloomberg. While Europe will generate record amounts of solar power this summer, coal-dependent countries like Poland…