Stiri pe aceeasi tema

- Deși ancheta privind cauzele incendiului de la Matei Balș nu e finalizata, politicienii din Romania se intrec in anunțuri triumfaliste. In ziua tragediei, șeful DSU, Raed Arafat, anunța ca salvatorii au intervenit ca la carte. Șase ore mai tarzniu, un cadavru era descoperit in una din baile de la…

- Actorul Toni Grecu, fondatorul trupei Divertis, este internat cu infecția COVID la Institutul Matei Balș. Soția acestuia, a explicat pentru Libertatea care este starea de sanatate a actorului, infirmand știrea ca este tratat in Secția ATI. Soția artistului, Cristina Grecu, a lamurit in ziarul Libertatea…

- Stocurile mici de vaccin anti-COVID determina unele state fie sa ia in calcul, fie chiar sa amane rapelul inocularii, pentru a vaccina cat mai multe persoane, insa efectele acestei strategii inca nu sunt cunoscute. Laboratorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinurilor anti-COVID, a avertizat,…

- Un medic de la Institutul Matei Balș, primul vaccinat din Romania, vorbește despre importanța și beneficiile imunizarii anti-COVID. Doctorul Catalin Apostolescu, primul medic din Romania care s-a vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, era de garda la Institutul Matei Balș atunci cand a fost adus…

- Președintele Klaus Iohannis a vrut sa fie prima persoana care se va vaccina anti-Covid, pentru a fi un exemplu, dar specialiștii au considera ca toata campania de vaccinare ar avea de suferit exact la capitolul credibilitate, astfel ca l-au refuzat pe șeful statului. Specialiștii din cadrul grupului…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…