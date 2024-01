Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1004 persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Informația vine pe fondul fugii din Romania a mai multor condamnați celebri, care nici acum nu au fost aduși…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, prezinta luni un bilant pe 2023 privind fugarii adusi in tara, aratand ca 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, din care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. La 1 ianuarie 2024, in sistemul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a transmis printr un mesaj postat pe Facebook ca in 2023 peste 1000 de persoane private de libertate au fost preluate de la punctele de trecere a frontierei. Ministrul a mentionat ca blocarea fenomenului fugarilor va fi o prioritate strategica pentru 2024. "Avem un…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, prezinta luni un bilant pe 2023 privind fugarii adusi in tara, aratand ca 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, din care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. La 1 ianuarie 2024, in sistemul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, prezinta luni un bilant pe 2023 privind fugarii adusi in tara, aratand ca 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, din care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. La 1 ianuarie 2024, in sistemul…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1004 persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Informația vine pe fondul fugii din Romania a mai multor condamnați celebri, care nici acum nu au fost aduși…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, arata ca are in lucru un proiect de lege prin care fugarii vor fi obligați sa iși plateasca costurile aducerii in țara. De asemenea, Gorghiu arata ca in curand vom avea 2 penitenciare noi, iar fugarii nu vor mai putea invoca condițiile de detenție pentru a refuza…

- An nou, obiceiuri vechi. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca Romania continua sa aduca in țara fugarii.„Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile aducerii in țara a fugarilor sa fie suportate de aceștia. Nu de catre stat. Depunem toate eforturile pentru…