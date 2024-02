Alina Gorghiu, despre un nou penitenciar: Vor fi 900 de locuri de cazare.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis recent catre Parlament un document din care reiese o realitate mai puțin cunoscuta despre numarul celor aflați in sistemul penitenciar din Romania. Unul din trei pușcariași este recidivist Conform informațiilor transmise la sfarșitul anului trecut de Administrația…

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, explica de ce litigiile care rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania trebuie sa fie soluționate in țara. „Așa este firesc și corect”, considera ministrul. „Sunt ministra justiției. Cand observ lucruri nepotrivite sau care merita…

- Ministrul Justitiei , Alina Gorghiu, a dezvaluit cum arata bilanțul fugarilor din țara. Astfel, in 2023, 1004 persoane private de libertate au fost preluate, in total, de la punctele de trecere a frontierei, dintre care 735 de fugari si 269 de detinuti transferati. Alina Gorghiu a venit cu precizari…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat o schimbare in ceea ce privește infractorii fugari. Noul proiect de lege prevede ca persoanele extradate in Romania sa-și plateasca singure cheltuielile de aducere in țara. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a evitat sa-și exprime opinia cu privire la Dosarul Revoluției, dar a subliniat vineri seara ca ar fi fost de dorit ca acest dosar sa fie soluționat in primul deceniu de la declanșarea Revoluției. Totodata, Gorghiu a adus in discuție necesitatea unei legi a lustrației.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta luni, ca pe baza bugetului pe 2024, se vor putea realiza investitiile necesare in sistemul penitenciar, cu obiectivul de finalizare in anul 2024 a unui numar de 3000 de locuri de cazare iar proiectele noilor penitenciare de la Berceni (jud. Prahova) si Unguriu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca va initia un dialog cu autoritatile locale, judetene si cu autoritatile centrale, astfel incat penitenciarele aflate in zona critica a oraselor, in special cele situate in zonele centrale, sa fie mutate in afara acestor localitati.…