2.000 de locuri de lux pentru infractorii români. CEDO cu ochii pe România Romania a reușit sa atraga atenția CEDO in repetate randuri prin condițiile proaste pe care le ofera deținuților. In numai trei ani, țara noastra a dat pe despagubiri, din bugetul statului, banii de-o inchisoare. Doua penintenciare noi vor fi construite in Romania. Unul la doar cativa kilometri de Ploiesti, in comuna Berceni pe locul unei foste unitati militare. Acesta se va intinde pe o suprafata de aproape 10 hectare si va fi compus din doua zone: zona administrativa cu spatii pentru birouri si zona de detentie cu blocuri separate pentru regimul de maxima siguranta si regimul inchis. Construcția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

