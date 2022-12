Alessandro Nesta a avut o reacție sfașietoare, pe contul personal de Twitter, dupa moartea fostului sau coechipier, Sinisa Mihajlovic. Sinisa Mihajlovic a decedat la varsta de 53 de ani, dupa ce s-a luptat mai mulți ani cu leucemia. Alessandro Nesta, reacție sfașietoare dupa moartea lui Sinisa Mihajlovic Fostul coechiper al lui Mihajlovic, Alessandro Nesta, a […] The post Alessandro Nesta, reacție sfașietoare dupa moartea lui Sinisa Mihajlovic: „Mister, ai fost un razboinic!” appeared first on Antena Sport . The post Alessandro Nesta, reacție sfașietoare dupa moartea lui Sinisa Mihajlovic: „Mister,…