Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a facut un meci istoric la Manchester City. Starul lui Pep Guardiola a fost intr-o forma de zile mari si a marcat cinci goluri, intr-o ora, in duelul cu Luton, din optimile Cupei Angliei. La patru dintre reusitele lui Erling Haaland, Kevin de Bruyne a pasat decisiv. La golul cinci, Bernardo…

- Benfica – Portimonense 4-0 si Rio Ave – Sporting 3-3 au fost meciurile zilei in AntenaPLAY. Sporting a facut doar un egal pe terenul celor de la Rio Ave si a ramas la 2 puncte in spatele liderului Benfica. Totusi, „leii” au un meci mai putin disputat. Campioana a facut show total cu Portimonense si…

- Mihai Stoica a anuntat „aroganta suprema” pentru rivalii de la Rapid. Oficialul de la FCSB a spus ca daca ar fi sigur ca FCSB va castiga titlul in ultima etapa in Giulesti, atunci ar alege aceasta varianta decat una in care poate deveni campioana cu cateva etape inainte de final. In situatia in care…

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…

- Gigi Becali e avertizat de un apropiat in plina lupta pentru castigarea campionatului. Victor Becali, varul primar al lui Gigi Becali, apreciaza ce se intampla la Rapid. Dan Sucu a reusit 8 achizitii in aceasta iarna si astazi clubul giulestean a anuntat ca a rezolvat si transferul definitiv al lui…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…

- Mihai Stoichita a facut un anunt urias despre un jucator de la FCSB. Adrian Sut ar putea prinde lotul Romaniei pentru EURO 2024. Sut este unul dintre jucatorii de baza pentru FCSB din acest sezon. Adrian Sut are un sezon de exceptia in acest sezon la FCSB. Este unul dintre preferatii lui Gigi Becali,…

- Florin Manea, anunt euforic despre comisionul primit la transferul lui Radu Dragusin la Tottenham. Agentul fundasului central a dezvaluit cati bani ii intra in conturi dupa ce a intermediat mutarea „bomba” de 30 de milioane de euro. „Jucatorul are salariu mai mic decat comisionul agentilor. Este excelent…