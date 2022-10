Alertă la Guvern: Se cere desecretizarea tuturor documentelor din PNRR! Alerta la Guvern: Se cere desecretizarea tuturor documentelor din PNRR! Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va cere Guvernului sa desecretizeze toate documentele din PNRR și s-a aratat de parere ca „este oportun sa avem o comisie de ancheta” pentru ca nu se știe ce e acolo! Adica in PNRR . „Este peste tot in Europa. Nu exista niciun stat european care are un program național de redresare și reziliența pe care l-a ținut la secret, vreun guvern din aceasta Europa. Eu o sa imi permit, pana sa cer in coaliție, sa cer Guvernului Romaniei sa desecretizeze absolut toate documentele din PNRR”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „A trebuit sa treaca un an si jumatate cand in sfarsit sa ajungem cu totii la concluzia ca trebuie desecretizat PNRR-ul, asa cum este peste tot in Europa. Nu exista niciun stat european care are un program national de redresare si rezilienta pe care l-a tinut la secret, vreun Guvern din aceasta Europa.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Antena 3, ca o decizie legata de o eventuala remaniere a ministrului Apararii, Vasile Dincu, nu a fost luata inca și ca hotararea se va lua dupa o discuție a liderului PSD cu premierul Nicolae Ciuca.„Am vazut comunicatul Guvernului și cred ca este corect.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, ca este posibil sa mearga impreuna cu premierul Nicolae Ciuca la Bruxelles, pentru a negocia cu oficialii de la Comisia Europeana majorarea pensiilor.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca partidul sau nu va pierde viitoarele alegeri prezidentiale, iar candidatul va fi stabilit prin alegeri interne, nefiind exclusa includerea pe lista a unor personalitati din afara formatiunii. „Nu mai exista cutuma in Partidul Social Democrat ca presedintele…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat, marți, schimbarea directorului din Portul Constanța, Florin Goidea. Ciolacu susține ca nu a fost o schimbare politica, ci ca situația din Ucraina „ne-a gasit nepregatiți”, iar in timpul vizitelor sale, dar și ale premierului in port, au gasit „dezastru”. Intrebat…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat cu privire la discursul anti-UE purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania, ca se astepta la o reactie imediata din partea sefului UDMR, Kelemen Hunor si ca va exista o discutie in Coalitie cu privire la acest…