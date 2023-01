Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente le cere furnizorilor de servicii medicale sa testeze pentru eventuale leziuni hepatice pacientii tratati cu Zolgensma de la Novartis, dupa doua decese legate de aceasta terapie genica, relateaza Reuters.

- Alerta cu bomba la bordul unui avion din Rusia in care erau 244 de persoane. Avionul a aterizat de urgența la o baza aeriana militara din India dupa ce decolase de la Moscova cu destinația Goa. Potrivit presei locale, avionul a fost deviat dupa ce compania a primit un mesaj in care era informata ca…

- Republicanul Mike Gallagher, senatorul republican Marco Rubio și reprezentantul democrat Raja Krishnamoorthi au depus un proiect de lege bipartizan pentru interzicerea popularei aplicatii de socializare TikTok, crescand presiunea asupra proprietarului chinez ByteDance, pe fondul temerilor din SUA ca…

- Eurozone banks are set to repay E296 bln in loans to the European Central Bank next week, the ECB said on Friday, the biggest cash withdrawal from the euro zone’s financial system in the euro’s 22-year history, according to Reuters. The move is part of ECB efforts to fight record-high inflation in the…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-o cafenea rusa din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…

- Chinese President Xi Jinping said his nation is willing to work with the US to find ways to cooperate, comments that come before a potential meeting with President Joe Biden at a Group of 20 summit next month, according to Reuters. Better communication between the two nations would bolster global peace…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri seara ca a aprobat utilizarea inca de la varsta de sase luni a vaccinurilor Pfizer si Moderna, care au devenit astfel primele seruri anti-COVID-19 autorizate in UE pentru persoanele cu varste mai mici de cinci ani, informeaza AFP, citata…