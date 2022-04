Premierul Nicolae Ciuca este singurul candidat la funcția de președinte al PNL, la congresul extraordinar convocat duminica. Precedentul lider, Florin Cițu, a rezistat in funcție doar jumatate de an dupa ce a pierdut poziția de premier. Liderii de organizații l-au silit sa demisioneze, ca urmare a tensiunilor tot mai evidente cu Nicolae Ciuca și membri ai guvernului. Validarea lui Nicolae Ciuca in fruntea PNL este o simpla formalitate, dar la congresul extraordinar de la Palatul Parlamentului vor fi prezenți 1.300 de delegați, conform TVR1. Moțiunea cu care candideaza premierul se numește „Uniți…