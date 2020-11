Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul adjunct al al-Qaeda a fost ucis in Iran, in luna august, de agenți israelieni, la ordinul Statelor Unite, au declarat surse din domeniul securitații, citate de New York Times și Guardian, relateaza Hotnews. Iranul a negat sambata informațiile, susținand ca nu exista teroriști al-Qaeda pe…

- Comandantul adjunct al al-Qaeda a fost ucis în Iran, în luna august, de agenți israelieni, la ordinul Statelor Unite, au declarat surse din domeniul securitații, citate de New York Times și Guardian. Abdullah Ahmed Abdullah, care folosea numele de razboinic Abu Muhammad al-Masri,…

- Numarul doi Al Qaida, acuzat ca a ajutat la planuirea atacurilor din 1998 asupra a doua ambasade americane din Africa, a fost ucis in Iran in luna august de catre agenti israelieni care au actionat la cererea SUA, potrivit editiei de vineri a cotidianului The New York Times, care citeaza oficiali din…

- Numarul doi Al Qaida, acuzat ca a ajutat la planuirea atacurilor din 1998 asupra a doua ambasade americane din Africa, a fost ucis in Iran in luna august de catre agenti israelieni care au actionat la cererea SUA, potrivit editiei de vineri a cotidianului The New York Times, care citeaza oficiali…

- Autoritatile din Filipine au ordonat sambata evacuarea a mii de persoane din partea de sud a principalei insule Luzon, in asteptarea celui mai puternic taifun format anul acesta, informeaza Reuters.Taifunul Goni, cu viteze ale vantului de 215 km/h, va ajunge pe uscat duminica si va fi cel…

- Economia SUA a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai sever declin de la Marea Recesiune, dupa cum a anuntat recent Departamentul american al Comertului. Cauza o constituie intrarea in colaps a cheltuielilor gospodariilor si a investitiilor companiilor, in timpul pandemiei. Jerome Powell, presedinte…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba care a avut loc, vineri, la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei Charlie Hebdo. Publicația a primit recent noi amenințari din partea organizației teroriste Al Qaida. Circumstanțele atacului nu sunt deocamdata clare, transmit BFMTV…

- Potrivit comisarului european pentru piața interna, Thierry Breton posibilitatea ca Uniunea Europeana sa urmeze exemplul Statelor Unite și sa urmareasca interzicerea TikTok este exclusa. Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca ințelege ingrijorarile președintelui american…