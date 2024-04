Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul Iranului asupra Israelului, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a avertizat duminica Israelul si Statele Unite cu privire la ”un raspuns mult mai amplu”, daca vor exista represalii pentru atacul sau in masa cu drone si rachete impotriva teritoriului israelian, de sambata, in conditiile in care Israelul a spus ca campania nu s-a incheiat inca”. Atacul iranian…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri, ca raspuns la o intrebare despre amenintarile iraniene cu represalii impotriva Israelului, ca se asteapta ca Iranul treaca „in curand” la actiune si a lansat un apel Teheranului sa nu atace, scrie AFP. „Nu vreau sa dau informatii confidentiale, dar…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de intariri in Orientul Mijlociu, pe masura ce temerile se intensifica in regiune cu privire la o riposta a Iranului impotriva Israelului, acuzat de o lovitura impotriva consulatului iranian la Damasc, relateaza AFP. „Desfasuram mijloace suplimentare in regiune…

- Ambasadorul Iranului in Siria, Hussein Akbari, a declarat luni ca Teheranul ii va raspunde cu „duritate" Israelului in urma bombardamentului efectuat mai devreme asupra consulatului iranian la Damasc, soldat cu cel putin opt morti, printre care si un comandant al Gardienilor Revolutiei.

- Ambasadorul Iranului in Siria, Hussein Akbari, a afirmat ca Teheranul va raspunde cu “duritate” la acțiunile Israelului in urma bombardamentului efectuat asupra consulatului iranian din Damasc. Atacul a provocat moartea a cel puțin opt persoane, printre care și un comandant al Gardienilor Revoluției.…

- Ambasadorul Iranului la Damasc, in Siria, Hossein Akbari, a declarat luni ca raspunsul Teheranului la atacul aerian israelian asupra Consulatului Iranian de la Damasc „va fi unul foarte dur”, inforemaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Raspunsul nostru a inceput astazi. Va continua conform calendarului si in locurile pe care le vom decide, a declarat vineri presedintele Statelor Unite, Joe Biden, care a lansat lovituri de razbunare impotriva fortelor pro iraniene in Siria si Irak, transmite AFP.Statele Unite nu vor conflicte in Orientul…

- Statele Unite au efectuat marti lovituri in Irak impotriva a trei instalatii legate de militiile sustinute de Iran, a anuntat Pentagonul, dupa ce un atac, in weekend, asupra unei baze aeriene irakiene a ranit soldati americani, relateaza Reuters, citat de news.ro.De la inceputul razboiului dintre…