SUA trimit întăriri în Orientul Mijlociu Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de intariri in Orientul Mijlociu, pe masura ce temerile se intensifica in regiune cu privire la o riposta a Iranului impotriva Israelului, acuzat de o lovitura impotriva consulatului iranian la Damasc, relateaza AFP. „Desfasuram mijloace suplimentare in regiune pentru a consolida eforturile regionale de descurajare si pentru a intari protectia fortelor americane”, a declarat un responsabil american al apararii, sub rezerva anonimatului, fara a preciza natura acestor masuri. Inamic declarat al Israelului si aliat al gruparii islamiste palestiniene Hamas,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

