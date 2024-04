Atacul direct al Iranului împotriva Israelului este unul fără precedent. „Guvernul israelian se va simţi obligat să riposteze” In orele de dupa atacurile Hamas din 7 octombrie, a existat un sentiment profund de "ce urmeaza acum?". De atunci, au existat cateva puncte de inflexiune ce au generat teama, dar, fara indoiala, acest moment, al atacului Iranului asupra Israelului, este cel mai periculos de pana acum, cu mult, scrie, intr-o scurta analiza, corespondentul SkyNews la Washington.Un atac direct din partea Iranului impotriva Israelului este fara precedent. Chiar daca dronele sunt interceptate, chiar daca numarul victimelor va fi scazut sau zero, israelienii se vor simti profund vulnerabili, iar guvernul israelian se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri, ca raspuns la o intrebare despre amenintarile iraniene cu represalii impotriva Israelului, ca se asteapta ca Iranul treaca „in curand” la actiune si a lansat un apel Teheranului sa nu atace, scrie AFP. „Nu vreau sa dau informatii confidentiale, dar…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de intariri in Orientul Mijlociu, pe masura ce temerile se intensifica in regiune cu privire la o riposta a Iranului impotriva Israelului, acuzat de o lovitura impotriva consulatului iranian la Damasc, relateaza AFP. „Desfasuram mijloace suplimentare in regiune…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de intariri in Orientul Mijlociu, pe masura ce temerile se intensifica in regiune cu privire la o riposta a Iranului impotriva Israelului, acuzat de o lovitura impotriva consulatului iranian la Damasc, relateaza AFP. „Desfasuram mijloace suplimentare in regiune…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…

- Forțele de Aparare ale Israelului (FDI) și-au recunoscut vinovația și au demis doi ofițeri superiori in urma unei anchete privind atacurile aeriene care au ucis luni 7 lucratori umanitari ai convoiului cu mancare pentru Fașia Gaza. Armata israeliana a luat aceasta decizie in urma revoltei globale, inclusiv…

- Ministrul israelian al Apararii Yoav Gallant a indicat duminica ca vizita sa la Washington va fi dedicata in special mentinerii "avantajului militar" al Israelului in Orientul Mijlociu, pe fundalul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP, citat de AGERPRES. "In cursul vizitei mele, ma voi concentra…

- Mai multe rachete au fost lansate sambata in vestul Irakului asupra unei baze militare care adaposteste soldati americani si alte trupe din coalitia internationala antijihadista, au declarat pentru AFP un oficial al politiei irakiene si un soldat american. „Baza Ain al-Assad a fost vizata de 15 rachete”…

- In cadrul unei conferințe de presa, premierul israelian s-a opus categoric soluției a doua state, dupa razboiul din Gaza. Este un dezacord major intre cei doi aliați: Israel și Washington. Premierul israelian refuza ipoteza unei soluții cu doua state, chiar daca conflictul cu Hamas ar lua sfarșit și…