La comenzile de pizza, Bucureștiul depășește Roma sau Barcelona In București se comanda mai multa pizza decat in Roma sau Barcelona, Romania fiind pe locul al doilea in lume și pe primul loc in Europa de sud-est la livrarile acestui aliment. Potrivit aplicației de livrare care face aceasta cercetare (Glovo) pentru anul 2023, dupa București, in topul orașelor cu un numar apreciabil de amatori de pizza se afla in ordine: Cluj-Napoca, Iași, Constața, Oradea și Brașov. Zilele preferate pentru comenzile de pizza sunt vinerea și sambata. De regula, se comanda pizza pentru cina, intre orele 19:00 și 21:00. „Minutul de aur” s-a inregistrat in data 20 decembrie 2023… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

