- Cu prilejul minivacanței de 1 Mai și Paște, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinațiile de vacanța, dar și spre domiciliu pentru a fi alaturi de cei dragi de sfintele sarbatori de Paște, CFR Calatori va asigura un program de transport special. Prin urmare, in perioada minivacanței 30…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 11 aprilie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic cu program integral Mozart. Alaturi de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Tiberiu Dragoș Oprea, revine, ca solist, cornistul Petrea Gisca. In program: W.A. Mozart – „Divertisment…

- La 11 martie a.c., Catalin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a discutat cu administratorii aeroporturilor romanești și alte autoritați despre eliminarea controlului la frontiera aeriana in cadrul Schengen. Obiectivul videoconferinței a fost pregatirea pentru eliminarea controalelor…

- In data de 11.03.2024, a avut loc, prin videoconferinta, o intalnire intre viceprim ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu si administratorii aeroporturilor ce opereaza pe teritoriul Romaniei, reprezentati de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, presedintii consiliilor judetene,…

- Intre 21 și 31 martie cinefilii din București și alte 12 orașe din țara sunt așteptați cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate in festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a ediție…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- V. Stoica Noi trenuri InterCity ale CFR Calatori trec, de la finalul anului trecut, prin stația Ploiești Sud: București Nord – Galați și retur si București Nord – Bacau – Piatra Neamț. Cu trenul IC, de la Ploiești Sud la Piatra Neamț, de exemplu, o calatorie dureaza 4 ore și 53 minute, iar pana la Galați…

- CFR Calatori a reintrodus anul trecut, dupa o pauza de opt ani, serviciul Intercity, iar in 2024 un numar de 16 garnituri vor fi puse la dispozitia calatorilor pe rutele pe care viteza si conditiile tehnice ale infrastructurii feroviare permit circulatia acestei categorii de tren. „Pentru a oferi accesibilitate…