Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce politele RCA emise de Euroins Romania au incetat de drept anul trecut, mai exact in data de 8 decembrie, Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) atrage atenția asupra faptului ca acum a venit randul politelor de garantii sa-și inceteze valabilitatea. Potrivit informatiilor publicate in urma…

- FGA le spune deținatorilor de Contracte de Asigurare de Garanții-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins, ce trebuie sa faca in perioada urmatoare. Fondul de Garantare a Asiguraților aduce la cunoștința deținatorilor de Contracte de Asigurare de Garanții-Clasa XV, incheiate cu Societatea Euroins Asigurare…

- ”FGA aduce la cunostinta detinatorilor de Contracte de Asigurare de Garantii-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul ca, acestea inceteaza de drept la data de 5 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.…

- ”FGA aduce la cunostinta detinatorilor de Contracte de Asigurare de Garantii-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul ca, acestea inceteaza de drept la data de 5 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Atentie, soferi saptamana viitoare expira perioada de gratie pentru politele companiei intrate in faliment Euroins. 7 decembrie este ultima zi in care aceste polite vor mai fi valabile, peste 800.000 in acest moment. Asigurari RCA noi, asta trebuie sa faca, si repede, cei 841.000 de soferi aflati in…

- Aceste polițe de asigurare expira la 7 decembrie. Cine este vizat?FGA (Fondul de Garantare a Asiguraților) atrage atenția asupra faptului ca, in data de 7 decembrie 2023, politele de asigurare incheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA inceteaza de drept, cu exceptia contractelor de asigurare…

- Fondul de Garantare a Asiguraților a atenționat miercuri ca 7 decembrie este ultima zi de valabilitate a asigurarilor RCA emise de Euroins, acestea urmand sa inceteze de drept, motiv pentru care șoferii in cauza trebuie sa-și faca noi asigurari auto. CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, a comunicat…

- Fondul de Garantare a Asiguraților atrage atenția asupra faptului ca, in data de 7 Decembrie 2023, politele de asigurare incheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA inceteaza de drept, cu exceptia contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – Garantii, polițe care vor inceta…