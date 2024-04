Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman platește anual 132 de lei in plus la polițele de asigurari auto obligatorii, din cauza falimentelor City Insurance și Euroins, in vreme ce o firma achita suplimentar 257 de lei, conform calculelor Libertatea.Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul in care conducerea Autoritații…

- Fondul de Garantare a Asiguraților a instrumentat peste 190.000 de cereri de plata, pana la 31 Martie 2024, pentru creditorii de asigurari ai societaților City Insurance SA și Euroins SA, potrivit unui comunicat.

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca a platit aproximativ 1,86 miliarde de lei catre creditorii de asigurari ai City Insurance și Euroins, pana la 31 martie 2024, dupa instrumentarea a peste 193.000 de cereri de plata. Falimentul City Insurance a fost decis definitiv de instanța…

- Cea mai mare despagubire platita anul trecut de asiguratorii din Romania in baza unei polite obligatorii RCA a fost de peste 5,6 milioane lei, fiind acordata pentru a acoperi prejudiciile rezultate dintr-un accident produs de o autoutilitara in Italia, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de…

- Cea mai mare despagubire platita anul trecut in baza unei polite RCA a fost de peste 5,6 milioane lei, arata o analiza realizata de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), citata de News.ro. ”Cea mai mare despagubire platita anul trecut in baza unei polite RCA…

- ”Cea mai mare despagubire platita anul trecut in baza unei polite RCA a fost de peste 5,6 milioane lei, arata o analiza realizata la nivelul Membrilor asociatiei. Aceasta suma a fost acordata pentru a acoperi prejudiciile rezultate dintr-un accident produs de o autoutilitara in Italia. In total, valoarea…

- ”Declaratiile facute astazi de o organizatie fara competente pe partea de asigurari sunt total false si, probabil, urmaresc din nou manipularea opiniei publice si a decidentilor in contextul modificarii de catre Parlament a Legii RCA. Asa cum am procedat de fiecare data, in spiritul informarii corecte…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a atenționat marți pe cei care dețin asigurari de garanții emise de Euroins, asigurator in faliment, ca sunt 3145 de astfel de contracte care vor inceta de drept in data de 5 februarie. Astfel de polițe sunt cerute de regula de autoritațile publice centrale și…