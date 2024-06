”Pentru sustinerea investitiilor din mediul privat, bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus a fost suplimentat cu aproape 2,5 miliarde de lei, ajungand astfel la aproape 15 miliarde de lei. La solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Finantelor a introdus in Guvern aceasta Ordonanta de urgenta pentru cresterea bugetului IMM Plus”, a spus purtatorul de cuvant al Executivului, dupa sedinta . Mihai Constantin a aratat ca au fost avute in vedere doua argumente, numarul mare de solicitari de garantare si ritmul sustinut de consum al plafoanelor de garantare, inregistrat intr-o perioada…