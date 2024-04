Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților a instrumentat peste 190.000 de cereri de plata, pana la 31 Martie 2024, pentru creditorii de asigurari ai societaților City Insurance SA și Euroins SA, potrivit unui comunicat.

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a aflat sumele uriașe pe care trebuie sa le plateasca Fondul de Garantare a Asiguraților pagubiților pentru incompetența cu care a gestionat Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) falimentul societaților de asigurari,…

- DNA a clasat dosarul in care conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost reclamata ca a inchis ochii la presupusele fraude de la companiile de asigurari City Insurance și Euroins – potrivit unui raspuns oficial al DNA la solicitarea G4Media.ro. In aceste doua mai mari falimente RCA…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara are in analiza mai multe masuri pentru a imbunatati eficienta sistemului de asigurari RCA, domeniu grav afectat in ultimii ani de falimentele unor mari jucatori de pe piata. O posibilitate ar fi ca Fondul de Garantare a Asiguratilor sa recurga la un imprumut contractat…

- ”Cea mai mare despagubire platita anul trecut in baza unei polite RCA a fost de peste 5,6 milioane lei, arata o analiza realizata la nivelul Membrilor asociatiei. Aceasta suma a fost acordata pentru a acoperi prejudiciile rezultate dintr-un accident produs de o autoutilitara in Italia. In total, valoarea…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a atenționat marți pe cei care dețin asigurari de garanții emise de Euroins, asigurator in faliment, ca sunt 3145 de astfel de contracte care vor inceta de drept in data de 5 februarie. Astfel de polițe sunt cerute de regula de autoritațile publice centrale și…